Главврач больницы рассказал о состоянии здоровья журналиста Голунова

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Корреспондент Меduzа прошел медицинское обследование в одной из столичных больниц.

Фото: Facebook, Пятый канал

Главный врач Городской клинической больницы № 71 Москвы Александр Мясников рассказал о результатах обследования госпитализированного ранее журналиста Меduzа Ивана Голунова, который был задержан с наркотиками в рюкзаке. По словам медика, каких-либо серьезных повреждений у 36-летнего мужчины не зафиксировано.

«Его осмотрел травматолог, терапевт, его осмотрел хирург, мы сделали компьютерную томографию головы, взяли на анализ кровь. По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале», — приводит слова главврача РИА Новости.

Мясников также опроверг информацию адвоката Голунова Павла Чикина о том, что у его клиента якобы перелом ребер и сотрясение мозга.

«Невропатолог тоже не нашел никаких отклонений, которые могли бы судить о сотрясении мозга. Из того, что есть, мы видим ссадину на спине и гематому в области глаза», — сказал медик, добавив, что ввиду наличия ссадины Голунову лишь ввели лекарство против столбняка.

Об этом же заявил и ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, навестивший задержанного в СИЗО журналиста до его госпитализации.

«У него есть небольшие следы — ссадины, царапины — то, что мы на первый взгляд увидели. Спросили его о наличии хронических заболеваний, необходима ли ему медицинская помощь, но в тот момент он нас о соответствующем не попросил. Максимально, он сказал, что есть неприятные ощущения в области груди. Никаких синяков — он снимал футболку — не обнаружили, только ссадины и царапины. Тяжелобольным человеком он нам не показался», — рассказал правозащитник.

Корреспондент интернет-издания был задержан в центре Москвы 6 июня, полиция обнаружила в его рюкзаке почти четыре грамма синтетического наркотика — мефедрона. Как сообщили в ГУ МВД России по Москве, операция осуществлялась в ходе разработки группы драгдилеров.

Голунову предъявлено обвинение по статье «покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Сообщается, что после обследования Иван Голунов был вывезен из больницы.

Ранее 5-tv.ru передавал, что задержанный с наркотиками журналист Меduzа Иван Голунов госпитализирован из-за жалоб на плохое самочувствие.

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