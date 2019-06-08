Главврач больницы рассказал о состоянии здоровья журналиста Голунова

Главный врач Городской клинической больницы № 71 Москвы Александр Мясников рассказал о результатах обследования госпитализированного ранее журналиста Меduzа Ивана Голунова, который был задержан с наркотиками в рюкзаке. По словам медика, каких-либо серьезных повреждений у 36-летнего мужчины не зафиксировано.
Мясников также опроверг информацию адвоката Голунова Павла Чикина о том, что у его клиента якобы перелом ребер и сотрясение мозга.
Об этом же заявил и ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, навестивший задержанного в СИЗО журналиста до его госпитализации.
Корреспондент интернет-издания был задержан в центре Москвы 6 июня, полиция обнаружила в его рюкзаке почти четыре грамма синтетического наркотика — мефедрона. Как сообщили в ГУ МВД России по Москве, операция осуществлялась в ходе разработки группы драгдилеров.
Голунову предъявлено обвинение по статье «покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Сообщается, что после обследования Иван Голунов был вывезен из больницы.
Ранее 5-tv.ru передавал, что задержанный с наркотиками журналист Меduzа Иван Голунов госпитализирован из-за жалоб на плохое самочувствие.