Задержанный с наркотиками журналист Меduzа Иван Голунов госпитализирован

Задержанный журналист Meduza Иван Голунов госпитализирован в субботу, 8 июня. По словам адвоката Павла Чикова, 36-летний мужчина, в отношении которого сегодня было предъявлено обвинение, пожаловался на плохое самочувствие, передает телеканал РЕН.

Также Чиков утверждает, что прибывшие в полицию медики заподозрили у Голунова перелом ребер, сотрясение мозга и гематому. При этом накануне вечером задержанного посетили представители Общественной наблюдательной комиссии, которые не обнаружили у Голунова каких-либо повреждений, кроме ссадин на спине, которые, по словам самого задержанного, он получил в результате оказания сопротивления полицейским.

Кроме того, по данным РЕН, советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело задержанного журналиста По его словам, делу будет обеспечен надлежащий надзор, и если обнаружится подтасовка фактов, виновные понесут наказание.

Корреспондент интернет-издания был задержан в центре Москвы 6 июня, полиция обнаружила в его рюкзаке почти четыре грамма синтетического наркотика — мефедрона. Как сообщили в ГУ МВД России по Москве, операция осуществлялась в ходе разработки группы драгдилеров.

Голунову предъявлено обвинение по статье «покушение на сбыт наркотиков в крупном размере».

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности задержания журналиста Meduza Голунова.