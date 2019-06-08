«Любуемся вами!»: поклонники в восторге от фото Семенович в красном платье

Анна Семенович давно заслужила негласное звание секс-символа российской эстрады. Каждая публикация певицы вызывает восхищение поклонников. Новое фото подписчики Семенович в Instagram тоже не оставили без внимания.

Instagram @ann_semenovich

В своем аккаунте артистка опубликовала снимок на котором она позирует в роскошном алом платье в пол. Наряд открывает плечи Семенович, а глубокое декольте делает образ максимально соблазнительным. В публикации Анна рассуждает о счастье и позитивном отношении к жизни.

«Анечка, просто любуемся вами!»

«Спасибо тебе, Аня, за твой позитив! Прочитал — и теперь улыбка на лице, подняла настроение», — пишут поклонники Анне.

Однако некоторые все же засомневались в подлинности фото. Пользователям показалось, что Семенович в этом платье выглядит чрезмерно стройной — юзеры уверены, что не обошлось без ретуши.

«Бог фотошопа — это когда из размера XL на фото сделал барышню размером XS», — подшучивают фанаты певицы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Семенович рассказала своим подписчикам, как получать от жизни удовольствие.