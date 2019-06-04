Совет от Анны Семенович, как ловить от жизни кайф

Певица Анна Семенович решила поделиться с поклонниками советом, как получать истинное удовольствие от каждого дня. Обладательница пышных форм в последнее время активно пропагандирует идею о том, что позитивный взгляд на жизнь определяет благополучное будущее.

«Нужно просто направлять свою энергию на все хорошее. Прям заставлять себя замечать солнце, вкусный кофе, улыбку прохожего, наслаждаться запахом цветов, брать и переключать свое внимание с негатива на позитив!», — написала она в Instagram, выложив фото в ярком платье на берегу Москвы-реки в столице.

Instagram @ann_semenovich

Экс-«Блестящая» также добавила, что нужно чаще улыбаться и все в жизни делать по любви.

Фолловеры 39-летней артистки полностью согласились с ее точкой зрения восприятия окружающего, поблагодарив ее за жизнерадостный настрой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Семенович поделилась с поклонниками секретом благополучия и гармонии.