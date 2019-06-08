Видео: журналист Меduzа Голунов не сдержал слез в суде

, 21:45 Эксклюзивное видео 243

Задержанного доставили в Никулинский суд Москвы.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо, Пятый канал

Ранее задержанный журналист Meduza Иван Голунов доставлен в Никулинский суд Москвы. Там будет решаться вопрос о мере пресечения для журналиста, по запросу следствия.

На видео из зала суда запечатлено, как на глазах Голунова появились слезы, после того, как он сказал слова благодарности всем, кто оказал ему поддержку.

«Никогда не думал, что побываю на своих похоронах», — сказал журналист.

Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве. При себе у него обнаружили свертки с порошкообразным веществом, которое на поверку оказалось наркотическим препаратом мефедроном. Дома у Голунова нашли еще несколько свертков с кокаином и электронные весы.

В суд Голунов был доставлен после обследования в ГКБ номер 71. Задержанный пожаловался на плохое самочувствие, у него подозревали перелом ребра и сотрясение мозга. Обследование не обнаружила ни перелома, ни сотрясения.

Ранее 5-tv.ru передавал слова главврача больницы по поводу состояния здоровья Голунова.

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