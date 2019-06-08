Суд отправил журналиста Meduza Голунова под домашний арест

Никулинский суд Москвы отказался арестовывать журналиста Meduza Ивана Голунова, ранее задержанного по подозрению в хранении наркотиков. Суд вынес свое решение 8 июня. В качестве меры пресечения выбран домашний арест сроком на два месяца. Голунов был освобожден в зале суда.

Иван Голунов был задержан на Цветном бульваре в Москве 6 июня. В его рюкзаке полицейские обнаружили свертки с порошкообразным веществом, которое оказалось наркотиком мефедроном. На съемной квартире Голунова были также обнаружены свертки с кокаином и электронные часы.

В суд Голунов был доставлен после обследования в ГКБ номер 71. Задержанный пожаловался на плохое самочувствие, у него подозревали перелом ребра и сотрясение мозга. Обследование не обнаружила ни перелома, ни сотрясения.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с Иваном Голуновым, который не сдержал слез в зале суда.