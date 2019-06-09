Фото: Секретный «самолет-пулю» готовят к первому полету в США

В США готовят к летным испытаниям засекреченный и потенциально революционный самолет Celera 500L, пишет URA.RU.

Революционное воздушное судно разрабатывали последние десять лет в компании Otto Aviation. Его отличительная особенность – форма фюзеляжа, чем-то напоминающая пулю. Самолет также имеет винт на хвосте.

Подготовка к первому полету на Celera 500L проходит на одном из аэродромов в Южной Калифорнии. Как ожидается, конструктивные и летные характеристики машины произведут революцию в коммерческой авиации. Некоторые источники утверждают, что самолет способен взлет с любой полосы и достигать скорости в 820 км в час при минимальном расходе горючего.

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