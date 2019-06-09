Голливудская звезда Элизабет Херли сразила поклонников новым снимком в купальнике собственного бренда.

Фотография опубликована на странице актрисы в Instagram. На ней находящаяся в прекрасной форме артистка позирует на фоне цветущего сада.

Instagram @elizabethhurley1

«Наконец-то наступила погода для бикини», — гласит подпись на английском языке.

Подписчики Херли разразились комплиментарными комментариями.

«Как я влюблен в эту британскую красоту», — гласит один из них.

«Эта фотография должна быть двадцатилетней давности! Не верю!» — отмечается другой

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с танцем Элизабет Херли в полосатом купальнике.