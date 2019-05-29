Видео: Актриса Элизабет Херли станцевала в откровенном купальнике

, 15:47 Видео 1 776

Звезда фильма «Мошенники» любит хвастаться своей фигурой в социальных сетях.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @elizabethhurley1

Элизабет Херли опубликовала в Instagram видео, где она жизнерадостно танцует в полосатом купальнике. Так звезда рекламирует свою линию пляжной одежды.

«Лучше, чем у Ким…»: Настя Каменских похвасталась «горячим» фото в бикини

Многие женщины мечтают о фигуре актрисы и гадают, как ей удается так выглядеть в 53 года. При этом Элизабет Херли признается, что не любит спорт, а держать себя в форме ей помогают пешие прогулки и приседания. Также, по ее словам, она работает на грядках, что можно приравнять к полноценной тренировке. К слову, на своем огороде Элизабет Харли выращивает овощи.

Актриса не ест сладкое, фаст-фуд, макароны и хлеб. Употребляет только органические продукты. Неслучайно Элизабет получила столько восторженных комментариев под видео.

Элизабет Херли — английская актриса, модель, а также владелица бренда пляжной одежды. Известность получила благодаря главным ролям в фильмах «Ослепленный желаниями» и «Мошенники».

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Элизабет Херли покрасовалась в леопардовом бикини в слоу-мо.

Читайте также

+21° Днём +17°
Ночью +7°
64.91
0.37 72.41
0.24
Гороскоп на 29 мая: Водолеи, время менять свою жизнь

Последние новости

17:11
Земля на связи: ВКонтакте покажет трансляцию из открытого космоса
16:58
Как защититься от нападающей вороны
16:48
Какие самые счастливые пары по знакам Зодиака — мнение астрологов
16:35
Генпрокурор РФ раскритиковал сферу капремонта — видео
16:23
«Красавцы!»: Звезда сериала «Ищейка» показала подросших сыновей
16:10
Евросоюз призывает Косово и Сербию к сдержанности на фоне обострения в регионе
15:55
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
15:47
Видео: Актриса Элизабет Херли станцевала в откровенном купальнике
15:38
Саакашвили назвал Украину своим родным домом и в считанные часы прилетит в Киев
15:27
Похищенного в 2015 году ребенка вернули матери в Москве — видео
15:10
Регина Тодоренко рассказала, что скоро выходит замуж
14:59
Итоги первых пяти лет ЕврАзЭс подвели на встрече в Нур-Султане
14:48
Семья Пугачевой готовится к важному событию
14:39
Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
14:26
«Ему тут нет места» — на даче Ивана Краско прописались всевозможные родственники
14:14
Водитель пассажирского автобуса избил школьника в Петербурге — видео
14:01
Форум «Здоровье нации — основа процветания России» открылся в Москве — видео
13:57
Видео: Фанаты гадают, на кого больше похожа юная дочь Татьяны Терешиной
13:43
Франция и Германия не могут договориться по кандидатуре приемника Юнкера
13:31
Новость о смерти Пеле снова оказалась фейком

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Пятый канал выиграл конкурс на организацию праздника «Алые паруса-2019»

Пятый канал выиграл конкурс на организацию праздника «Алые паруса-2019», который состоится в ночь с 23 на 24 июня. Об этом объявил Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама