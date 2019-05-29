Видео: Актриса Элизабет Херли станцевала в откровенном купальнике

Элизабет Херли опубликовала в Instagram видео, где она жизнерадостно танцует в полосатом купальнике. Так звезда рекламирует свою линию пляжной одежды.

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Многие женщины мечтают о фигуре актрисы и гадают, как ей удается так выглядеть в 53 года. При этом Элизабет Херли признается, что не любит спорт, а держать себя в форме ей помогают пешие прогулки и приседания. Также, по ее словам, она работает на грядках, что можно приравнять к полноценной тренировке. К слову, на своем огороде Элизабет Харли выращивает овощи.

Актриса не ест сладкое, фаст-фуд, макароны и хлеб. Употребляет только органические продукты. Неслучайно Элизабет получила столько восторженных комментариев под видео.

Элизабет Херли — английская актриса, модель, а также владелица бренда пляжной одежды. Известность получила благодаря главным ролям в фильмах «Ослепленный желаниями» и «Мошенники».

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Элизабет Херли покрасовалась в леопардовом бикини в слоу-мо.