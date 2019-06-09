Парламент Молдавии констатировал, что страна захвачена

Парламент Молдавии признал страну «захваченным государством». Об этом говорится в принятой депутатами декларации.

«Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией. Имели место массовые кражи и незаконная приватизация государственного имущества», — цитирует документ RT.

В связи с этим молдавский парламент выражает недоверие Конституционному суду республики, а также требует отставки главы Национального центра по борьбе с коррупцией и руководства Службы информации и безопасности, которые оказались под контролем Демократической партии.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в феврале этого года МВД РФ сообщило, что председатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк в 2013–2014 годах незаконно вывез в Россию около 37 миллиардов рублей.