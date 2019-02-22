МВД: Молдавский политик незаконно вывел из России 37 миллиардов рублей

Самый богатый человек Молдавии Владимир Плахотнюк причастен к организации незаконного вывода средств из России. Речь идет о сумме порядка 37 миллиардов рублей, заявили в Министерстве внутренних дел РФ.

Преступное сообщество во главе с молдавскими гражданами действовало с 2013 по 2014 годы. Под предлогом продажи валюты они переводили деньги со счетов подконтрольных компаний в банки, принадлежащие иностранным организациям.

Экс-депутат Плахотнюк объявлен в международный розыск. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его. Однако это не мешает ему проводить активную кампанию по интеграции Молдавии в ЕС, пишут «Известия».

Ранее Пятый канал сообщал, что Роскомнадзор заблокировал 27 сайтов с данными банковских карт.