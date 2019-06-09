Видео полыхающего в Ростове-на-Дону ресторана, знаменитого с советских времен

В известном в Ростове-на-Дону ресторане в воскресенье, 9 июня, произошел сильный пожар — по неустановленной пока причине загорелась кровля «Тихого Дона».

Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Тушение огня осложнялось тем, что заведение расположено в здании речного вокзала на набережной, поэтому спасателям пришлось эвакуировать не только персонал и посетителей ресторана, но и всех остальных находившихся в нем — всего порядка 45 человек.

В региональном МЧС сообщили, что пожар уже ликвидирован, пострадавших нет.

Ресторан «Тихий Дон» является одной из старейших точек общепита в городе — он открылся в 1977 году.

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