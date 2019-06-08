Видео: Крупный пожар произошел в исправительной колонии под Екатеринбургом

Крупный пожар произошел в субботу, 8 июня, в исправительной колонии № 8 в поселке Гари под Екатеринбургом. Как стало известно 5-tv.ru, огнем охвачен жилой корпус для осужденных и два складских помещения. По предварительным данным пострадавших нет.

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В ликвидации пожара задействованы 35 человек и восемь единиц техники. К месту ЧП направлен опорный пункт пожаротушения из города Верхотурье, а также вертолет с водосливным устройством.

Пятый канал

Известно, что сотрудниками исправительного учреждения предприняты меры к усилению охраны. Все 550 заключенных находятся на безопасной территории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека, включая ребенка, погибли на пожаре под Оренбургом.