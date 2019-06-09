Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 июня

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Астролог Сергей Седашёв специально для 5-tv.ru составил прогноз для всех знаков зодиака на грядущую неделю.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Овен Телец
Близнецы Рак
Лев Дева
Весы Скорпион
Стрелец Козерог
Водолей Рыбы

Неделя с 10 по 16 июня принесет с собой сложный энергетический фон, который связан с нереалистичными ожиданиями и завышенными требованиями к другим. Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru астрологический прогноз. Звезды предупреждают: велика вероятность конфликта между чувственной и рациональной стороной вашего сознания.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам неделя принесет беспокойство, споры и конфликты. Звезды советуют ограничить количество диалогов на этот период, а энергию направить на занятия спортом или другие активные энергоемкие действия.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцов ждет очень гармоничная неделя — договориться с окружающими не составит труда, а планы будут реализовываться как бы сами собой. Воспользуйтесь этим состоянием, чтобы реализовать то, о чем давно мечтали или планировали.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя будет неспокойной, но сделать ее позитивной вполне реально. Воспользуйтесь своим умением договариваться, находить компромисс и налаживать контакт с окружающими людьми. Однако опасайтесь самоуверенности и споров о том, кто главнее и важнее.

Рак — гороскоп на неделю

 

Для Раков беспокойная неделя. Предстоят споры, конфликты и разлад в душе. У вас много энергии, но вы не знаете, как её правильно направить. Впрочем, вы можете успешно использовать эту энергию для активной мыслительной деятельности (писать научную работу) или для спорта, где важны точные и энергичные движения (например, бадминтон).

Лев — гороскоп на неделю

Львы как будто заручились поддержкой Судьбы — обстоятельства и расположение людей всю неделю будут на вашей стороне. Хорошее самочувствие и высокая способность сконцентрироваться помогут вам неуклонно двигаться к вашим целям. Дерзайте!

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит неделя, наполненная напряженными энергиями. Вы будете метаться от одного настроения к другому и ощущать, что вас будто бы разрывает на части — то вы оказываетесь в конфликтных ситуациях из-за чужого высокомерия, то чувствуете себя полными сил и уверенности. Звезды советуют сосредоточиться на практической деятельности и меньше отвлекаться на споры.

Весы — гороскоп на неделю

Грядущая неделя принесет Весам множество приятных контактов и общения. Однако не исключены конфликты, причиной которых может стать недопонимание или неаккуратно оброненное слово. Будьте предельно аккуратны в общении с окружающими.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов очень гармоничная неделя. Вы полны энергии, ваша интуиция как никогда глубока и точна. Своими словами вы буквально гипнотизируете всех вокруг себя. Постарайтесь на этой неделе достичь важных договоренностей и обсудить значимые для вас вопросы.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцов ожидает скорее негативная неделя. Вы столкнетесь с борьбой авторитетов и неспособностью идти на компромисс. Скорее всего, ваши собеседники либо не поймут, что вы хотите им сказать, либо не примут ваши идеи, либо вовсе вас проигнорируют. Звезды советуют отнестись к этому философски.

Козерог — гороскоп на неделю

Неделя будет сложной и для Козерогов — представители знака испытают неспособность сосредоточиться и идти к цели с требуемым упорством. Вас многое будет отвлекать, возможна рассеянность и недостаток энергии. Звезды предупреждают: для умственной работы и активного общения период неблагоприятен.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев очень гармоничная неделя, связанная с подъемом самосознания. Другими словами, вы хорошо понимаете, кто вы и зачем вы в этом мире. В такой период очень ценно спланировать свои действия на длительный срок вперед. Подумайте о том, чего вы хотите достичь, или обсудите этот вопрос с друзьями.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб довольно противоречивая неделя. Вам будет легче, чем обычно разобраться в себе и своих чувствах. Вы будете испытывать сильные, но гармоничные переживания. Однако избегайте много говорить о них и обсуждать с окружающими людьми — это может принести разочарование.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие знаки зодиака будут счастливее всего в паре друг с другом.

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