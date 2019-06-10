Выходи, подлый Круз: Бибер вызвал на поединок Тома Круза

Канадский певец Джастин Бибер опубликовал запись в своем Twitter, в которой вызвал актера Тома Круза на поединок.

«Я хочу бросить вызов Тому Крузу, чтобы он сражался в октагоне. Том, если ты не примешь этот бой, то ты испугался и никогда от этого не отделаешься. Кто готов вступить в борьбу?», — опубликовал Бибер на своей страничке в социальной сети.

Twitter @justinbieber

Через несколько часов на сообщение певца среагировал абсолютный чемпион UFC Корон МакГрегор. Боец предложил провести бой при поддержке McGregor Sports and Entertainment.

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«Если Круз достаточно мужчина, чтобы принять этот вызов, McGregor Sports and Entertainment поддержит и примет этот бой. Сможет ли Круз проявить себя так, как он делает это в кино? Оставайтесь с нами, чтобы узнать!», — поддержал Макгрегор.

Twitter @TheNotoriousMMA

Действительно, остается только ждать реакции самого Тома Круза и догадываться, почему именно его Бибер вызвал на поединок. МакГрегор тоже решил поддержать челлендж и тут же бросил вызов актеру Марку Уолбергу, известному по фильму «Третий лишний».

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Раннее 5-tv.ru сообщал, что Джастин Бибер решил взять паузу в карьере из-за личных проблем и депрессии.