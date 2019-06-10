Суд признал полковника Захарченко виновным по делу о взятках

Пресненский районный суд признал экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко виновным в двух эпизодах крупных взяток и воспрепятствованию правосудию.

Бывший сотрудник МВД стали известен всей стране, когда в квартире его сводной сестры были обнаружено восемь миллиардов рублей — целая комната денег.

Гособвинитель попросил приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей. Полковника подозревают в коррупции. Защита и сам Захарченко настаивали на оправдательном приговоре ввиду отсутствия в его действиях события и состава.

Следственный комитет РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что прокуратура запросила для полковника Захарченко 15,5 лет колонии.