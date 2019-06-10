«Платье Волочковой?» Собчак подверглась критике за странный наряд

Один из образов Ксении Собчак на «МУЗ-ТВ 2019» вечером 7 июня, рассмешил ее подписчиков в Instagram. Телеведущая надела красное платье, ткань которого напомнила подранную рыбью чешую. Даже колье из розового золота с морганитами в форме сердец, не спасли образ. Не менее провокационно выглядела ее подпись к фото.

«Все люди как люди, а я суперзвезда», — написала Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

Подписчики Собчак не сдержались в выражениях и раскритиковали ее наряд, обвиняя ведущую в полном безвкусии.

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«Но нет вкуса, хоть тресни», — возмутилась девушка в комментариях.

Кому-то образ Ксении напомнил ее давнюю «подругу» Анастасию Волочкову.

«Платье из гардероба Волочковой?», — поинтересовалась подписчица.

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Драгоценное колье, которое предоставили «выгулять» для рекламы, не сумело спасти платье.

«Колье похоже на колье-убийцу из сериала „Метод“», — заметил недоброжелатель.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Дарья Мороз пришла на «Кинотавр» в полупрозрачном мини-платье.