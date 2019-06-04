Названы самые высокооплачиваемые сферы деятельности в России

Росстат опубликовал данные об уровне зарплат работающих россиян. Выяснилось, что больше всего получают работники нефте- и газодобывающих отраслей. По данным ведомства, трудящиеся в этих сферах зарабатывают порядка 793 рублей в час.

На второй позиции списка — сотрудники табачных производств. Они зарабатывают в час около 739 рублей в час. На третьем месте — специалисты сферы нефтепереработки и производства кокса. Оплата часа их труда составляет 735 рублей. Об этом сообщает издание «Известия».

По данным ведомства, в 2018 году стали заметно больше зарабатывать сотрудники здравоохранения и области социальных услуг. В прошлом году их доходы увеличились на 23%, до 260 рублей в час. А также сотрудники отраслей рыболовства и рыбоводства и в производстве прочих готовых изделий — на 18% в обоих случаях, до 627 и 297 рублей в час соответственно.

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