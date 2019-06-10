Певица Терешина опубликовала провокационное фото в Instagram, вытянув бюст наверх. Артистка спросила у подписчиков, пойдет ли ей грудь четвертого размера. Аудитория странички в социальной сети не поняла интимного вопроса и отреагировала бурно.

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«Татьяна, простите, но мозги вам идут больше. Сегодняшний пост меня мягко сказать удивил. Посмотрите на себя со стороны и подумайте, что Вы пишете», — не выдержала одна из подписчиц.

Instagram @tanya_tereshina

По некоторым публикациям Терешиной заметно, что тема бюста волнует ее как никогда. На фото двухнедельной давности, она снова неестественно выставила грудь. Это подметила и Анфиса Чехова.

«Кто-то обогнал сисяндрами меня», — пошутила телеведущая.

Instagram @tanya_tereshina

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