«Он просто спит»: Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии своего отца

Сын музыкального продюсера Бари Алибасова не подтвердил информацию о том, что его отец находится в коме. По словам Алибасова-младшего, артист уже не получает медикаменты, вызывающие седативное состояние, а просто спит.

«Это не медикаментозный сон. Медики уже не дают ему лекарства. Он просто спит. Сегодня утром он открыл глаза, спросил про своего кота и снова заснул», — цитирует Бари Алибасова-младшего телеканал «Царьград».

Сын основателя групп «Интеграл» и «На-На» отмечает, что у его отца сильнейшее поражение пищевода, идет кровотечение. Бари Алибасов-младший подчеркнул, что угрозы жизни продюсера нет.

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Подруга и личный врач Бари Алибасова Марият Мухина уверена, что музыкант вскоре может пойти на поправку. По ее мнению, продюсер еще неделю может пробыть в реанимации.

«Состояние тяжелое, но есть положительная динамика. Сейчас струп, это мертвая ткань, поврежденная ожогом, будет отходить. Остается один серьезный циркулярный ожог, который может вызвать сужение пищевода», — говорит Марият Мухина.

Специалист считает, что ближайшие дни станут для пострадавшего Бари Алибасова самыми сложными.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Бари Алибасова заявил — он сможет поговорить с отцом уже завтра.