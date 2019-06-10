Видео: Сын Бари Алибасова заявил, что сможет поговорить с отцом уже завтра

Бари Алибасов уже завтра сможет прийти в себя, заявил его сын. Но над артистом нависает угроза в виде рубца, который вероятно может зарасти не в его пользу. Тогда Бари Каримович не сможет самостоятельно глотать.

«Два дня! Они обещают, что завтра я уже смогу с ним поговорить. Но, если не зарастет рубец так, что он глотать не сможет», — с надеждой заявил сын.

Если рубец все-таки зарастет, то обстоятельства сложатся не в пользу Алибасова. Ему придется пробивать горло, чтобы тот питался и дышал через специальную трубку.

«Тогда… ну, там один вариант, знаете, когда пробивают горло и дышишь через трубочку в груди. Сейчас вот это самое опасное. Жду, что врачи скажут», — продолжил наследник продюсера.

Сын также поделился, что врачи очень стараются и обещают ему разговор с отцом уже на днях. Кроме рубца, Алибасову угрожает и шрам от ножевого ранения, который он получил 40-30 лет тому назад.

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«Если зарастет нормально, то я думаю, что завтра — послезавтра смогу поговорить с отцом. Если, не дай Бог, не будет осложнений с его дыхательными путями и шрамом в желудке», — сказал Бари Алибасов-младший.

Ранее 5-tv.ru рассказал о текущем состоянии здоровья Бари Каримовича.