В России призвали Украину не искать «предлогов для саботажа» Минских соглашений

В Министерстве иностранных дел России призвали киевские власти соблюдать Минские соглашения, а «не искать искусственные предлоги для саботажа», как это делал бывший глава Украины Петр Порошенко. В ведомстве выразили надежду — действующая власть постарается сделать шаги «к установлению мира на Донбассе», пишет Утро.ру.

Подобное заявление было сделано МИД РФ после сообщений о срыве разведения сил конфликтующих сторон в станице Луганской, которое было намечено на понедельник, 10 июня.

«Призыв главы украинской делегации в Контактной группе Леонида Кучмы, поддержавшего 5 июня начало разведения в станице Луганской, так и остался всего лишь благим пожеланием», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в МИД РФ, подобные действия свидетельствуют о нежелании Украины выполнять свои обязательства в рамках Минских договоренностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о призыве Владимира Зеленского «отвечать жестко» на обстрелы украинских военных в Донбассе. При этом, как подчеркнул глава государства, на дипломатическом уровне Киев продолжит настаивать на урегулировании конфликта,