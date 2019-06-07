Зеленский: Украина будет «отвечать жестко» на обстрелы своих военных в Донбассе

Украинские военнослужащие будут жестко реагировать на обстрелы в Донбассе, однако на дипломатическом уровне Киев продолжит настаивать на урегулировании конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Обстрелы украинских военных — очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ — вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией», — цитирует Зеленского RT.

Зеленскому только сейчас пришло в голову, что применение артиллерии является «вопиющим» нарушением Минских соглашений. Он также упомянул необходимость освобождения пленных, обмен которыми последний произошел в конце декабря 2017 года.

Владимир Зеленский, отработав в новой для себя должности главы государства менее месяца, уже теряет популярность среди своих избирателей. Так, петиция с требованием его отставки набрала уже чуть более 60 тысяч голосов при необходимых для рассмотрения 25 тысячах. Как передавал 5-tv.ru, бывший комик не растерялся и нашелся, что ответить.