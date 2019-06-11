«Романтика»: Прилучный и Муцениеце в Сочи устроили свидание

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный и его жена Агата Муцениеце 9 июня обрадовали фанатов совместным выходом на красную дорожку фестиваля «Кинотавр». Публика заметила, что у пары хорошее настроение: они улыбались и обнимались.

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Вечером супруги уделили время себе. Агата поделилась с поклонниками в Instagram милым сторис: влюбленные обнимаются, муж целует ее под шум волн.

Instagram @agataagata

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Упорно ходят слухи о том, что пара на грани развода: незадолго до Нового года соседи слышали громкие крики из дома звезд, после чего вызвали полицию. Агата опровергла факт избиения, но представитель пресс-службы МВД по Московской области подтвердил, что конфликт в семье все же был, пишет «Вокруг.тв».

После ссоры супруги поделились совместным фото — поздравлением с шестилетием сына Тимофея. А видео в Instagram успокоило фанатов еще больше.

Instagram @bugevuge

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Павел Прилучный просит у жены третьего ребенка.