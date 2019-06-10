Павел Прилучный просит у жены третьего ребенка

В одном из недавних интервью актриса Муцениеце поделилась, что ее муж Павел Прилучный грезит о третьем ребенке. Главный актер сериала «Мажор» просит жену о пополнении в семье. Агата уверяет, что рожать в ближайшем будущем пока что не собирается, сообщила Teleprogramma.pro.

«Паша же хочет еще одного ребенка. Но я не готова пока. Мы только-только выдохнули! Я сейчас наслаждаюсь моментом, когда дети уже большие, разговаривают, никого не надо таскать часами на руках. С ними уже весело, можно куда-то поехать без нянь и мам на море, и дети не напрягают, с ними прикольно. И сейчас разбавить все это памперсами я не готова», — откровенно рассказала актриса.

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Но Прилучный не сдается и постоянно намекает супруге о своем желании.

«Вчера мне захотелось устриц, и Паша просиял: «Солененького тебе хочется… Ага, все ясно». Пришлось его разочаровать: «Перестань, я точно не беременна, я просто хочу устриц», — поделилась актриса.

Сейчас пара воспитывает трехлетнюю Мию и шестилетнего Тимофея.

Instagram @agataagata

Ранее 5-tv.ru рассказал, что жену актера Станислава Бондаренко назвали кукушкой и осудили за то, что она улетела отдыхать без дочерей.