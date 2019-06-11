Обнаружен тоннель, который может вести к Янтарной комнате

В Польше нашли вход в тоннель, за которым может скрываться Янтарная комната, сообщает РБК. Находка была обнаружена на территории комплекса немецких бункеров Второй мировой войны. В поселении находился штаб сухопутных войск вермахта.

По словам исследователей, люк не открывали со времен войны. Попасть внутрь сейчас не представляется возможным. Вход закрывает 100-килограммовая бетонная плита, а на ней выросло дерево. Сначала нужно расчистить люк от земли, срубить дерево и только потом поднять плиту. Предполагается, что это будет сделано в конце июне.

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Янтарная комната была подарена Петру I немецкой стороной. Во время Второй мировой войны в 1941 году комнату вывезли немцы в Королевский замок Кенигсберга (Калининград). Весной 1945 года комната бесследно исчезла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Германии на месте возможного захоронения Янтарной комнаты начались раскопки.