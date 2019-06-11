Алиса Салтыкова сразила поклонников изящной фигурой в купальнике

Алиса Салтыкова сразила поклонников изящной фигурой. Дочь известной певицы Ирины Салтыковой снимает в Сочи новый клип — и выложила на своей странице в Instagram видео, на котором танцует в купальнике на борту небольшой яхты.

«Вот это фигурка! Четкая, тонкая талия… Класс! На чем сидишь? Поделись, Алисааа! Барби!»

«Фигурка от мамы досталась!»

«Алисочка, вы прекрасны!», — восхищаются подписчики.

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Раньше Алиса Салтыкова уже делилась с поклонниками секретом своей стройности. По ее словам, это только активный образ жизни и ничего больше. 31-летняя артистка часто радует своих поклонников соблазнительными пляжными фото в откровенных купальниках.