Преступление или заслуга? Новый поворот в деле о вырубке лесов под Иркутском

Неожиданный ход сделал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он решил защищать своего задержанного подчиненного Сергея Шеверда. Министра, который обвиняется в незаконных лесных вырубках, и в том, что нанес государству — только предположительно — ущерб почти на 750 миллионов рублей.

Глава региона решил пойти ва-банк и то, что стало поводом для уголовного дела, записать в заслуги чиновника. Пойманный чуть ли не с топором министр, оказывается, наводил порядок!

Правду, на голом после вырубки месте, искал Дмитрий Вахницкий. Смотрите его репортаж.

Как ранее писал 5-tv.ru, 6 июня Следственный Комитет сообщил, что в Москве задержан член правительства Иркутской области Сергей Шеверд — в рамках расследования уголовного дела о незаконной вырубке леса в заказнике «Тулоконь». В рамках этого же дела задержаны еще несколько крупных чиновников, работавших в лесной сфере региона.