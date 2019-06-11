Кукла вуду и ВИЧ: Жуткие подробности в деле об убийстве общественницы в Подмосковье

В деле об убийстве заместителя председателя Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой всплывают новые шокирующие подробности — в ее доме была обнаружена кукла вуду с фотографией супруги экс-главы Раменского района Андрея Кулакова, с которым погибшая предположительно состояла в любовных отношениях. Как передает РЕН ТВ, этот снимок был исколот иголками.

Более того, по официально неподтвержденной информации, 39-летняя погибшая была ВИЧ-инфицирована. Следователи узнали об этом, изучив изъятые из медучреждений карты Исаенковой, однако самой женщине об этом якобы известно не было.

Состоявший с убитой в интимных отношениях бывший чиновник сдал пробу на ВИЧ — анализ оказался отрицательным, однако ему придется сдавать анализы на протяжении трех месяцев после последней встречи с любовницей.

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. 4 мая женщину нашли без признаков жизни в ее автомобиле Mercedes в лесополосе. В качестве подозреваемого в убийстве следствие рассматривает бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, который арестован до 7 июля.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные фото убитой общественницы Исаенковой в Раменском районе.