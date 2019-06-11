Петербургские депутаты выдвинули инициативу запретить нелегальным заграничным гидам работать на территории нашей страны. Нарушителей без специальной аттестации предлагается наказывать штрафами. А в некоторых случаях речь идет о выдворении из России. Авторы законопроекта заявляют: качество экскурсионного обслуживания иностранных тургрупп оставляет желать лучшего, о чем говорят многочисленные жалобы.

«На примере китайских групп выяснилось, что ряд экскурсоводов не просто не владеет материалом, а откровенно доносит до экскурсантов абсолютно недостоверные сведения, искажает исторические факты. И вообще, отдельными своими высказываниями и умозаключениями наносит непоправимый ущерб имиджу Санкт-Петербурга как культурной столицы и имиджу Российской Федерации», — уверен депутат Денис Четырбок.

Инициатива уже прошла первое чтение в Законодательном собрании Петербурга. Если законопроект примут, его направят на рассмотрение в Госдуму.