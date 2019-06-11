Путин рассмотрит ходатайство Колокольцева об отставке генералов полиции Москвы

Президент РФ Владимир Путин своевременно рассмотрит ходатайство об увольнении двух генералов московской полиции в связи с делом журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова, обвиняемого ранее в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ходатайство будет рассмотрено своевременно», — приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее 11 июня министр внутренних дел МВД России Владимир Колокольцев сообщил о намерении ходатайствовать перед президентом РФ об отстранении глав двух управлений ГУ МВД по Москве.

Колокольцев также заявил о прекращении уголовного дела в отношении Голунова, задержанного 6 июня с наркотиками в рюкзаке, в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Мужчина был освобожден из-под домашнего ареста.

Проводившие задержание сотрудники полиции отстранены от работы на время служебной проверки для оценки правомерности их действий. Материалы расследования подразделения собственной безопасности ведомства направлены в СК России, который должен поставить точку в этом деле. История с Голуновым показала, что российская правоохранительная система стремится добросовестно исполнять свои функции по недопущению незаконных ситуаций.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Голунов был отпущен из отдела полиции на свободу.