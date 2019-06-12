МВД хочет заставить водителей сдавать экспресс-анализ слюны

МВД РФ предлагает дополнить процедуру выявления нетрезвых водителей экспресс-анализом слюны. Подготовленные министерством дополнения в правила освидетельствования автомобилистов опубликованы на портале проектов правовых актов. По мнению авторов инициативы, такой тест будет достаточным основанием для дальнейшего направления водителя на медицинское освидетельствование.

«Применение указанных средств позволит минимизировать субъективный подход сотрудников полиции в оценке состояния водителей, что будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников дорожного движения и снижению при этом числа конфликтных ситуаций, а также исключить необоснованные процедуры освидетельствования», — приводит «Интерфакс» цитату из пояснительной записки к документу.

Кроме того, в нем отмечается, что отказ водителя от экспресс-анализа «не повлечет наступление каких-либо правовых последствий».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об инициативе МВД России навсегда конфисковывать автомобили нетрезвых водителей.