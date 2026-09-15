«Их достаточно»: глава Роспотребнадзора рассказала Путину о поступлении вакцин от гриппа

Владимир Путин встретился с главой Роспотребнадзора Анной Поповой

Вакцины от всех штаммов гриппа стабильно поступают в российские регионы в достаточном количестве. Об этом на встрече в Кремле президенту России Владимиру Путину рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вакцины уже поступают в регионы. Количества их достаточно. И готовность к проведению вакцинальной кампании тоже достаточно высокая», — рассказала Попова.

Президент традиционно в День санэпидемслужбы принимает участие в мероприятиях в честь профессионального праздника ведомств. В этом году Владимир Путин поздравил всех сотрудников медицинской сферы и подчеркнул важность их деятельности.

«15 сентября — День санитарно-эпидемиологической службы. Я хочу поздравить вас, всех, кто выполняет эту важнейшую функцию, миссию, можно сказать — работает в области санэпиднадзора», — с этих слов начал встречу президент России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в российские регионы направят более 56 миллионов доз вакцины от гриппа. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, все отечественные препараты проходят строгий контроль качества — проверку проводят государственные лаборатории Росздравнадзора.

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