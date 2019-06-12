Лайфхак на все времена: как распутать провода

Обычная ситуация: вам очень срочно нужно зарядить ноутбук или мобильный телефон, а провода от зарядных устройств каким-то чудесным образом вновь запутались между собой. А вы, между прочим, только вчера потратили на их распутывание около часа. Как же решить эту проблему раз и навсегда?

У 5-tv.ru есть, что называется, лайфхак на все времена. Для того, чтобы вам в очередной раз не пришлось тратить драгоценное время на совершенно бесполезное занятие — распутывание проводов — запаситесь обычными канцелярскими зажимами. Да, все настолько просто. Закрепите их на столе и пропустите провода сквозь зажимы! Готово! Теперь все самые нужные провода упорядочены и не смогут запутаться.

От вас впредь требуется только одно — не забывать возвращать их на место. Кстати, то же самое можно проделать и с наушниками. Правда, наушники чаще всего запутываются в сумках и рюкзаках. В данном случае, конечно, поможет только бережное отношение и «распределение» наушников по отделениям сумки, если у вас их несколько.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о решении не менее важной проблемы для текущего сезона — комарах. Нельзя не согласиться с тем, что эти паразиты способны омрачить все лето. В данном случае вас спасет специальная ловушка. При этом для ее изготовления потребуется простейший комплект: пустая пластиковая бутылка, дрожжи, сахар и кипяток.