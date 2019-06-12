Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что за телефонным терроризмом в России стоят граждане Незалежной. При этом нардеп отметил, что ложные сообщения о минировании объектов украинцы оставляют в ответ на якобы аналогичные действия со стороны россиян.

«Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией, и мы наблюдаем, как целенаправленно жители России развлекаются, „минируя“ объекты на территории Украины, а потом смотрят через интернет, как на это реагируют СМИ, как там проводят проверки. С другой стороны, некоторые украинские граждане отвечают той же монетой, и когда вы слышите о том, что „минируются“ какие-то вокзалы, метро в Российской Федерации, иногда это бывают российские граждане, иногда — украинские», — заявил Антон Геращенко.

Парламентарий отметил, что всемирная паутина позволяет обезличивать людей, и позвонив через интернет в полицию можно «заминировать» любой объект.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саакашвили назвал стоимость партийного места в Раде. По словам политика, продажей мандатов занимаются все украинские фракции.