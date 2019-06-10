На фото Яны Рудковской и Филиппа Киркорова с сыном Мартином аудитория среагировала не лайками, а комментариями с издевкой. Музыкальный продюсер опубликовала в Instagram фото с премии «Муз-ТВ 2019» в компании семьи Киркоровых.
«С двумя очень симпатичными, интеллигентными и талантливыми брюнетами Киркоровыми», — подписывает пост Яна.
%red-253742%
Каждая публикация светской львицы набирает более 100 тысяч лайков, а фотографию с Филиппом обделили: пост собрал лишь 42 тысячи. Но комментариев много, особенно гневных. Певицу обвинили в использовании ретуши:
«Зачем так себя фотошопить дико? Все же видели как вы в реальности выглядите».
Часть пользователей обрушилась на шестилетнего Мартина:
«А в чем заключается талант брюнета младшего?».
Многие заподозрили роман между звездами:
«А вместе с мужем сфоткаться слабо? Постоянно Рудковская с чужими мужчинами на фото!»
Телеведущая ранее публиковала другое фото в компании эстрадного певца. День рождения дочери Филиппа Аллы-Виктории посетил и Саша — младший сын Рудковской. Под снимком продюсер рассказала поклонникам о том, что давно дружит с певцом.
Также 5-tv.ru рассказывал, что Яна Рудковская провела видеоэкскурсию по участку в загородном доме.