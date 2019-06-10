На фото Яны Рудковской и Филиппа Киркорова с сыном Мартином аудитория среагировала не лайками, а комментариями с издевкой. Музыкальный продюсер опубликовала в Instagram фото с премии «Муз-ТВ 2019» в компании семьи Киркоровых.

«С двумя очень симпатичными, интеллигентными и талантливыми брюнетами Киркоровыми», — подписывает пост Яна.

Instagram @rudkovskayaofficial

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Каждая публикация светской львицы набирает более 100 тысяч лайков, а фотографию с Филиппом обделили: пост собрал лишь 42 тысячи. Но комментариев много, особенно гневных. Певицу обвинили в использовании ретуши:

«Зачем так себя фотошопить дико? Все же видели как вы в реальности выглядите».

Часть пользователей обрушилась на шестилетнего Мартина:

«А в чем заключается талант брюнета младшего?».

Многие заподозрили роман между звездами:

«А вместе с мужем сфоткаться слабо? Постоянно Рудковская с чужими мужчинами на фото!»

Телеведущая ранее публиковала другое фото в компании эстрадного певца. День рождения дочери Филиппа Аллы-Виктории посетил и Саша — младший сын Рудковской. Под снимком продюсер рассказала поклонникам о том, что давно дружит с певцом.

Instagram @rudkovskayaofficial

Также 5-tv.ru рассказывал, что Яна Рудковская провела видеоэкскурсию по участку в загородном доме.