Подгузники меняет Гарри: Меган Маркл с супругом разделили обязанности по дому

Меган Маркл и ее супруг принц Гарри договорились, как разделят обязанности по уходу за их сыном Арчи, который около месяца назад появился на свет. Как сообщает издание Daily Mail со ссылкой на королевского комментатора Кэролайн Дюран, в обязанности принца входит смена подгузников малыша и приготовление блюд для высокопоставленных гостей, а на Меган — кормление грудью.

Также отмечается, что высокопоставленные родители находятся «на седьмом небе от счастья» в связи с рождением наследника и с удовольствием демонстрируют новорожденного близким за чашечкой традиционного английского чая.

И Меган, и Гарри очень много времени проводят с сыном, наслаждаясь буквально каждой минутой, проведенной с ним. Особенно королевская семья любит прогулки на свежем воздухе с младенцем в коляске.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маркл родила Арчи 6 мая. Однако ходили слухи, что роды состоялись на две недели раньше этого срока.