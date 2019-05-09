Фанаты заподозрили, что сын Меган Маркл и принца Гарри родился две недели назад

Появление на свет королевского наследника ждали во всем мире. Предварительно, датой родов Меган Маркл значился конец апреля — начало мая, и, когда долгожданное событие в установленный срок не произошло, британская общественность стала подозревать, что супруги скрывают рождение маленького лорда от поклонников. В подтверждение своих догадок почитатели королевской четы даже нашли несколько «улик», однако сплетни не подтвердились.

Официальной датой рождения первенца принца Гарри и Меган Маркл объявлено 6 мая. В этот день в аккаунте королевской семьи в Instagram появилось сообщение о родах герцогини Сассекской. Отмечалось, что у пары родился мальчик весом 3,2 килограмма, который получил имя Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор.

Впрочем, и на этом любопытные поклонники не успокоились. Их насторожили слова принца Гарри, которые он произнес перед публикой после рождения своего наследника.

«Все говорят, что дети меняются в течение пары недель», — заявил герцог Сассекский, рассуждая о прелестях родительской жизни.

Многие фанаты восприняли слова счастливого отца буквально и решили, что маленький лорд появился на свет в конце прошлого месяца. Почитатели королевской четы стали строить новые догадки на этот счет, однако все сплетни разрушила Меган Маркл, которая призналась, что последние два дня стали «самыми волшебными» в ее жизни, пишет Вокруг.ТВ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему у ребенка Меган Маркл и принца Гарри такое странное имя.