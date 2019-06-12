Елена Корикова порадовала своих поклонников в Instagram невероятно красивым снимком, сделанным на закате на побережье Адриатического моря.

«Из Черногории с любовью», — подписала актриса снимок.

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Звезда сериала «Бедная Настя» пояснила подписчикам, что очень любит эту страну и уже 12 лет живет там в своем доме. Поклонники сразу отметили, что 47-летняя Корикова, позирующая на форе моря в купальнике, сохранила идеальную фигуру.

«Изящная и обворожительная».

«Фигура — отпад!»

«Богиня!»

«Эмоции все передали без слов! Хорошего отдыха!», — пишут комментаторы.

Instagram @korikova_official

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Елена Корикова сообщила в полицию, что в магазине у нее украли кошелек с деньгами и документами, а потом нашла его дома.