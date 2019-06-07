«Не стыдно?»: Анна Седокова опубликовала абсолютно голое фото

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Певица мечтает выиграть премию Муз-ТВ.

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Фото, видео: Instagram @annasedokova

Певица Анна Седокова опубликовала в Instagram сексуальное фото, где она запечатлена абсолютно голой. Интересные места прикрывает лишь электронная гитара. Музыкальный инструмент в кадре, как выяснилось из подписи к посту, не случаен. Седокова говорит о том, что буквально через несколько часов начнется премия Муз-ТВ, выиграть которую было мечтой всей ее жизни.

Instagram @annasedokova

Певица представляет в этом году свой клип «Шантарам» в номинации «Лучшее женское видео», до этого она была два раза номинирована на эту премию.

«Прошло 15 лет и это моя третья номинация. Никогда не сдавайтесь, что бы и кто бы вам не говорил! Сколько бы лет не прошло!» поделилась Седокова.

В ее твердом намерении победить поддержали звезды отечественного шоу-бизнеса:

«Для меня ты уже победить в этой номинации», — написала Рита Дакота.

«Удачи, красотка. Кто, если не ты!», — пожелала удачи певице Наталья Рудакова.

Поклонники Седоковой также пожелали успехов певице и восхитились ее фигурой. Однако нашлись и те, кто не понял, зачем артистка опубликовала такое откровенное фото:

«Сплошной секс!»

«На наряд денег не хватило?»

«Анна, а почему вы постоянно свои голые фотки выкладываете? Вам не стыдно самой?»

«Можно было бы и поскромнее», — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова рассказала о любви втроем в новом клипе.

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