В ДНР опровергли заявление Киева о продвижении украинских силовиков к Донецку

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При этом в самопровозглашенной республике подтвердили усиление обстрелов со стороны ВСУ.

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Фото, видео: © РИА Новости/ Дэн Леви

Заявление Киева о приближении украинских войск к городу Марьинке, расположенному к западу от Донецка, не соответствует действительности. Об этом в среду, 12 июня, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«То, что Вооруженные силы Украины усилили интенсивность обстрелов, подтверждаю, это так. Продвижение их вглубь Марьинки — нет», — цитирует его RT.

Басурин подчеркнул, что военнослужащие Народной милиции ДНР продолжают стоять на своих позициях.

В среду в Киеве заявили, что украинская армия якобы заняла новые территории, продвинувшись вглубь Марьинки.

В ночь на 8 марта в Донбассе вступило в силу перемирие, которое украинские силовики нарушили уже через пять минут.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места обстрела украинскими военными мечети в Донецке.

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