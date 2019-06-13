В Бишкеке сегодня стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нем примут участие лидеры 12 стран. В том числе главы Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана и России.

Владимир Путин прибудет в киргизскую столицу во второй половине дня. Сначала президент намерен встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Потом запланирован неформальный обед в честь глав делегаций. Завтра участники саммита обсудят целый ряд международных проблем. В частности, вопросы безопасности, противодействия терроризму и наркотрафику. Затронут также темы развития экономики, промышленности и сотрудничество в гуманитарной сфере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время официального визита Владимира Путина в Бишкек в конце марта текущего года, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков преподнес российскому коллеге орловского скакуна и собаку местной породы тайган.