Видео: Банки нашли очередную причину для блокировки счетов клиентов

Российские банки нашли еще одну причину для блокировки счетов клиентов. Финансовые организации запрашивают подробную информацию у людей на предмет их счетов: банки интересует, чем клиенты заработали на вклад, а также куда пойдут деньги. В случае отказа предоставить данные, финансовые организации грозят заблокировать счет, пишет газета «Известия» со ссылкой на клиентов таких банков.

В качестве примера приводится история клиента МКБ (Публичное акционерное общество «Московский кредитный банк» — Прим. ред.), который решил перевести деньги из банка МСП. После открытия депозита МКБ потребовал от него данные о том, откуда поступили деньги и что с ними будет дальше. Организация при этом требовала письменное подтверждение всей информации. Клиент всерьез забеспокоился, что его счет заблокируют.

Аналогичная история произошла с человеком, который перевел сумму на счет в «Сбербанке» и через неделю после перевода узнал, что его счет заблокировали. От него потребовали предоставить данные о происхождении средств, но даже после передачи данных банк пообещал принять решение в течение трех недель.

В «Сбербанке» пояснили, что организация обращается к клиентам за пояснениями при выявлении любых необычных операций. Того требует так называемы «антиотмывочный» закон номер 115, принятый еще в 2001 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как личные данные 900 тысяч клиентов банков оказались в сети.