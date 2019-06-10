900 тысяч россиян сегодня, 10 июня, вдруг почувствовали себя очень уязвимыми. Выяснилось, что их имена, фамилии, телефоны и даже паспортные данные — в свободном доступе в интернете.

Причем не первый день и взять их в оборот, скорее всего успели мошенники. Что особенно возмущает людей — то, что их данные утекли из крупных банков страны, в которые они ранее обращались.

Фото: отправившуюся на отдых жену Стаса Бондаренко обвинили в невнимании к детям

Чем рискует теперь почти миллион человек — выяснил Иван Уваров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Всемирный банк назвал ТОП-5 рисков для экономики России.