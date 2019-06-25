Фото: обнаженная Цымбалюк-Романовская очаровала поклонников

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Поклонники обсуждают вызывающую внешность пианистки: и далеко не все отзывы положительные.

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Фото, видео : Instagram @vitalinaromanovskaya

Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась с подписчиками в Instragram снимками из неопубликованной фотосессии. Там она предстала практически обнаженной, палантин едва прикрывает тело.

Instagram @vitalinaromanovskaya

Пианистка сразу же вызвала бурю восторга у поклонников. Образ Виталины явно понравился фолловерам:

«Очень красивая вы здесь. Сама нежность»;

«Как будто с картины великого художника сошла»;

«Шикарная и неповторимая», — написали фанаты.

Однако кто-то из подписчиков оставил негативный комментарий:

«Вам не идет сниматься в обнаженке — это не ваш стиль…»

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Виталина Цымбалюк-Романовская — пианистка, в 2016 году вышла замуж за актера Армена Джигарханяна. Ему на тот момент было 80 лет, а Виталине исполнилось 36 лет. В ноябре 2017 года супруги развелись. В сети появилось информация, что Цымбалюк якобы обобрала актера.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности драки между Цымбалюк-Романовской и ее бывшим адвокатом.

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