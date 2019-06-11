Появились подробности драки между Цымбалюк-Романовской и ее бывшим адвокатом

Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская стала участницей очередного громкого скандала. Во время съемок ток-шоу на федеральном канале пианистка вступила в перепалку со своим бывшем адвокатом и подругой Элиной Мазур.

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Женщины не сошлись во мнениях, и прямо во время разгоряченного спора Мазур ударила свою оппонентку по лицу. Однако, как удалось выяснить Teleprogramma.pro, некоторые детали конфликта остались за кадром. По словам адвоката, Цымбалюк-Романовская первой перешла от слов к агрессивным действиям. Якобы она ударила свою старую знакомую по ноге, оставив огромную ссадину, но этот фрагмент не стали включать в итоговую версию программы.

Сама Виталина настаивает на обратном. Она обвиняет Мазур в провокации драки и намерена подать на свою оппонентку заявление в суд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Элина Мазур была госпитализирована в реанимацию после очередной ссоры с Цымбалюк-Романовской.