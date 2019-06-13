Видео: Бузова в сверкающих трусах смутила своих поклонников

Ольга Бузова нередко вызывает недоумение подписчиков откровенными нарядами. Вот и на этот раз артистка смутила фолловеров своим сценическим костюмом.

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Ярким образом Бузова поделилась в сторис на своей странице в Instagram. Певица выложила видео из-за кулис со своего сольного концерта. В кадре звезда сидит на стуле в сценическом наряде. На девушке белый топ, расшитый серебряными пайетками, и трусики-слипы в таком же стиле. Завершается образ высокими серебряными сапогами. Сидит Ольга в достаточно фривольной позе — широко раздвинув ноги.

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Ранее 5-tv.ru писал о том, как Ольга Бузова представляет себе поцелуй мечты.