Последнее видео: за пару часов до смерти «самая сексуальная» покеристка вела стрим

В сети появилось видео, которое «самая сексуальная» покеристка Лилия Новикова, известная под псевдонимом Лия, сделала за несколько часов до смерти. Девушка проводила стрим и делилась планами на будущее.

Во время трансляции Лилия была очень недовольна — ее не устраивало качество проведенного стрима. Выход в прямой эфир Новикова называла «ужасным», однако уверенно делилась планами повторить стрим. Новая трансляция была запланирована на 16 июня — день рождения девушки. Также Лия рассказала, что хочет провести онлайн-марафон.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Лилии Новиковой не стало в ночь с 11 до 12 июня — покеристка получила электротравму, когда сушила волосы феном.