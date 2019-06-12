Стали известны обстоятельства гибели «самой сексуальной» покеристки Лии

Звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, известная в соцсетях под ником Лия, погибла в ночь на среду, 12 июня. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК РФ по Москве, причиной смерти стал удар током. Девушка получила электротравму, когда сушила в ванной волосы феном. По данному факту началась доследственная проверка, а также была назначена судмедэкспертиза.

Лилия Новикова — известный блогер, звезда карточных и компьютерных игр международного уровня. Девушка вела собственную группу в социальных сетях и периодически публиковала там фотографии и стримы. Посты Новиковой собирали множество лайков и просмотров за считанные минуты. Пользователи прозвали ее «самой сексуальной» покеристкой. 16 июня блогер планировала отметить свой день рождения, о чем незадолго до гибели сообщила в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что без сознания Лилию обнаружила ее соседка. По просьбе родителей девушки она зашла в квартиру и вызвала скорую помощь. Врачи констатировали смерть Новиковой.