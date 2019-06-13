Суд оставил в силе приговор Кокорину и Мамаеву

Московский городской суд принял решение оставить в силе приговор спортсменам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спортсмены были приговорены Пресненским судом Москвы 8 мая к реальным срокам заключения за драку, которую они устроили в Москве.

Судья постановил оставить апелляционные жалобы без изменений.

Сроки остались без изменения и для младшего брата Кокорина — Кирилла, и их друга Александра Протасовицкого.

8 мая 2019 года суд приговорил Мамаева и Протасовицкого к одному году пяти месяцам заключения, а Кокорина и его брата — к году и шести месяцам колонии.